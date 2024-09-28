Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde yaşanan trajik bir trafik kazası, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. 80 yaşındaki İbrahim G., yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olayın detayları ve trafik güvenliği konusundaki endişeler, kamuoyunun gündemine oturdu.

Olayın ayrıntıları

Kazanın meydana geldiği anlarda İbrahim G., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. S.S. tarafından kullanılan 06 CFP 639 plakalı otomobilin çarpması sonucunda, yaşlı adam ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan inceleme

Kazanın ardından, olay yeri güvenlik güçleri tarafından incelendi. Kazaya karışan otomobil, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Olay yerinde kalan terlik, İbrahim G.'nin son anlarına tanıklık eden acı bir hatıra olarak dikkat çekti.