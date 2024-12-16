Denizli’de 2017 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme” projesi, bu yıl 40 bin ceviz fidanı dağıtımıyla hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 536 bin fidanla rekor kıran proje, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Fidan Dağıtım Töreni Denizli hayvan pazarında gerçekleşti

Proje kapsamında düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreni, Denizli Hayvan Pazarında yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, törende yaptığı konuşmada, projeye destek veren tüm paydaş kurumlara teşekkür etti ve şunları söyledi: "Proje işbirliği içerisinde devam ediyor. Üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Ceviz fidanlarımız üreticilerimize hayırlı olsun." Bu yıl gerçekleştirilen dağıtımda, 40 bin fidan üreticilere teslim edildi.

2025’te 600 bin fidan dağıtımı tamamlanacak

Ceviz fidanı dağıtımı, 2025 yılı Ocak ayı sonuna kadar Denizli'nin diğer ilçelerinde de devam edecek. Proje sonunda, 8 yıl boyunca toplamda 600 bin adet ceviz fidanı üreticilere ulaştırılacak. Bu önemli adım, Denizli'nin ceviz üretim kapasitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak.