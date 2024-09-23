CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 08 Eylül 1999'da çıkarılan 4447 sayılı yasanın, EYT’lilerin mağduriyetine yol açtığını ve 2023'te yapılan düzenlemelerin sorunu çözmediğini ifade etti. Gürer, özellikle bir günle emeklilik hakkını kaybedenler için kademeli bir emeklilik sistemi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"03 Mart 2023 Yasası Sorunları Çözmedi"

Gürer, 03 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasanın, kısmi emeklilikteki mağduriyeti gidermediğini belirterek, EYT’lilerin yaşa bağlı olarak hala emekli olamadığını söyledi. Bakan’ın açıklamalarına güvenerek borçlanma yapan vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gürer, doğum ve askerlik borçlanması yaparak primlerini tamamlayanların, kredi yükü altında icralık duruma düştüğünü dile getirdi.

"İkinci Mağduriyet"

Gürer, yanlış uygulamalar nedeniyle vatandaşların ikinci kez mağdur edildiğini ve umutsuzluğa sürüklendiğini söyledi. Hükümetin, çalışma hayatının barışını ve huzurunu sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Gürer, işçilerin üzerindeki mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.