İzmir’de çevre hukuku alanındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Senih Özay, sağlık sorunlarına rağmen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, güncel hukuk meseleleri ele alındı ve yönetim Özay’a yakın ilgi gösterdi.

Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Senih Özay, Baro Başkanı Yılmaz ve yönetimiyle bir araya gelerek hem çevre hukuku hem de hukuk camiasındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Yılmaz, Özay’a sağlığına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.



Ziyarette İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Görüşme, samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar ilerleyen dönemde iş birliği imkanlarını da değerlendirdi.