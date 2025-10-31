2017 yılında tanınan öncelikli alım hakkını kullanan TCMB, yerli üretim altın alımlarına ara verdi. Bu kararın temel amacı, uluslararası piyasa ile Türkiye’deki altın fiyatları arasında açılan farkı azaltmak olarak öne çıkıyor. Sektörde zaman zaman 12 bin dolara kadar çıkan fiyat makasının daraltılması, piyasadaki dalgalanmaların kontrol altına alınmasına yardımcı olacak.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fiyat makası açılınca piyasa olumsuz etkilendi. Bu karar, makası kapatmak ve kaçak yolları engellemek için kritik bir adım” ifadelerini kullandı.

Piyasaya etkileri

Yıllık yaklaşık 40 ton civarında olan yerli altın üretiminin doğrudan piyasaya yönlendirilmesi, altın ithalatına getirilen kotalar nedeniyle zorlanan sektöre nefes aldıracak. Ayrıca, cari açığın azaltılmasına da dolaylı katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB’nin bu hamlesini rezerv çeşitlendirmesi veya küresel piyasalardaki oynaklığa karşı alınmış stratejik bir pozisyon olarak değerlendiriyor.

Geçici bir uygulama

Mehmet Yılmaz, alımların geçmişte de ara verdiğini hatırlatarak, “Bu muhtemelen 2-3 ay sürecek geçici bir dönem. Daha sonra alımlar yeniden başlayacaktır” dedi. Bu durum, piyasada kısa vadeli bir dalgalanma yaratabilecek olsa da, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının istikrar kazanmasına yardımcı olması bekleniyor.