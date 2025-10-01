Konak Belediyesi, M. Yüce Sonkurt Parkı’nı kapsamlı bir şekilde yenileyerek bölge sakinleri ve çocukların kullanımına sundu. Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliği kapsamında açılışı yapılan park, yeni oyun grupları, spor alanları ve Mutluluk Kahvesi ile bölgenin gözde mekanlarından biri haline geldi.



Çocuklar ve Mahalleliler Parkın Keyfini Çıkardı

Yenilenen M. Yüce Sonkurt Parkı, özellikle çevredeki okullara giden öğrenciler ve parka komşu evlerde yaşayanlar tarafından güvenle kullanılmaya başlandı. Parkta çocuk oyun grupları, sokak spor aletleri, tenis ve satranç masaları ile patili dostlar için pati parkı yer alıyor.

Baştan Sona Yenilenen Park

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında:

Parkelerin eksikleri tamamlandı, demir bariyerler ve tutamaklar yenilendi.

Aydınlatma sistemi güçlendirilerek gece kullanımına uygun hale getirildi.

Yürüyüş yolları elden geçirildi, çevre duvarları tamir edilip boyandı.

Halil Rıfat Paşa Meydanı altyapı çalışmaları sonrası asfaltlandı.

Yaklaşık 400 metrekarelik alan üzerine üç farklı çocuk oyun alanı kuruldu.

Mutluluk Kahvesi ve Dinlenme Alanları

Parkta dinlenme alanları oturma duvarları ve şezlong tipi oturaklarla zenginleştirildi. Mutluluk Kahvesi, ekonomik menüsüyle özellikle çocuklarını okuldan alan velilerin uğrak noktası oldu.

Sürdürülebilir Peyzaj Çalışmaları

Parkın peyzajı güvenliği artıracak şekilde tasarlanırken, dayanıklı ve az su isteyen bitkiler dikildi. Budama, kosa ve misina çalışmalarıyla sürdürülebilir bir yeşil alan oluşturuldu.