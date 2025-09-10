Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında dikkat çekici iddialar gündeme geldi. İddiaya göre Mengiroğlu, milyonlarca liralık borç aldıktan sonra eşi Sena Mengiroğlu ile Bali’ye gitti. Uzun süredir kendisine ulaşılamadığı belirtilen oyuncunun, hem banka kredileri hem de piyasa borçlarıyla alacaklıları zor durumda bıraktığı öne sürülüyor.

15 milyon lirayı aşan borç iddiası

İddialara göre Ceyhun Mengiroğlu, çeşitli bankalardan 5 milyon lira kredi çekti, 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı ve piyasadan da yaklaşık 10 milyon lira borç aldı. Oyuncunun bu borçları “yatırım yapacağım” diyerek aldığı öne sürülüyor.

Bali’de tatil görüntüleri paylaşıldı

Hürriyet’in haberine göre Mengiroğlu, tüm bu gelişmelerin ardından eşi Sena Mengiroğlu ile Bali’ye gitti. Çiftin sosyal medya hesaplarından sık sık tatil fotoğrafları paylaştıkları, iki hafta önce de birlikte görüntü verdikleri ifade ediliyor.

Alacaklılar ulaşamıyor

Oyuncunun adresinde bulunamadığı, telefonunun kapalı olduğu ve alacaklıların uzun süredir kendisine ulaşamadığı öne sürülüyor.

Sena Mengiroğlu’ndan iddialı yanıt

Alacaklıların yöneldiği bir diğer isim olan Sena Mengiroğlu’nun ise telefonda, “Biz ayrıldık. Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın” dediği iddia edildi.

Mengiroğlu’nun rol aldığı diziler

Borç iddialarıyla gündeme gelen Ceyhun Mengiroğlu, birçok popüler dizide rol aldı. Son olarak 2022’de Yasak Elma dizisinde “Ekin Önder” karakterini canlandırdı. 2021’de İkimizin Sırrı’nda Emir Karahun, 2020’de Maria ile Mustafa’da Görkem, 2019’da Payitaht Abdülhamid’de Mehmet Celaleddin olarak ekranlara geldi. Daha önce Rüya, Paramparça ve Adı Mutluluk dizilerinde de rol aldı.