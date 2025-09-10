Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklar tamamlanıyor. 2026’nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen sistemde işçi ve işverenden kesinti yapılacak, bu kesintilere yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek. Çalışanların primlerini kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması gerekecek.

Emekli aylıkları düşüş eğiliminde

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, sosyal güvenlik sisteminde aylıkların giderek düştüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Emekli aylıkları refah seviyesini karşılamada yetersiz kalabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemini destekleyecek bir tasarruf programı olacak.”

Katılım zorunlu olacak

Bülbül, önceki programlarda yer alan yüzde 3’lük kesintinin yeni sistemde de gündeme gelebileceğini belirterek, “Katılım zorunlu olacak ancak devam etme konusunda bireylerin inisiyatif sahibi olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Devletten yüzde 30 katkı

İşçi ve işverenden yapılacak kesintilere devletin yüzde 30 katkı sunacağı açıklandı. Bu uygulamanın, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzediği ifade ediliyor.

10 yıl kalma şartı ve emeklilik yaşı

TES’te biriken primlerin kullanılabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalma şartı aranacak. Emeklilik yaşı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlendi.