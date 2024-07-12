Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek çiftler çeyizlerini tamamlamaya başladı. Çeyiz trendlerine ilişkin veriler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - e-ticaret platformlarından Trendyol, 2024 yılı çeyiz trendlerini açıkladı. Çeyiz içeriklerinde yer alan ev ürünlerinde yemek takımı, çatal bıçak ve tencere setleri dikkat çekti.

Ev tekstilinde çift kişilik yorganlar ve uyku setleri daha çok tercih edildi. Kadın ev tekstilde pijama, sabahlık ve gecelikten oluşan çeyiz takımları en çok satılanlar arasında yer aldı.

Erkek ev giyimde pijamalar ön plana çıktı. Beyaz eşya, çeyiz ürünlerinin vazgeçilmezi olmaya devam etti. Küçük ev aletlerinde dik süpürge, espresso makineleri ve son yıllarda büyük ilgi toplayan airfryer’lar, çeyizlerin olmazsa olmazına dönüştü. Satıcıların ev ve iç giyimden oluşan çeyiz setlerinin satışları geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi. Çeyiz seti siparişinde İstanbul, Ankara ve İzmir’i Bursa, Antalya ve Kocaeli takip etti.

GELİNLERİN YENİ GÖZDESİ: KURUTMA MAKİNELERİ

Çeyizlerin temelini oluşturan beyaz eşyada yeni trend kurutma makineleri oldu.

Balkonlu ya da balkonsuz evlerde çamaşır asma sorununu çözen kurutma makineleri çeyiz içerikleri arasına katıldı.

Takı tercihlerinde en büyük ilgi gelin aksesuarlarında görüldü.

Gelin tacı, eldiven ve toka bu ürün grubunda en çok tercih edilenler arasında yer aldı.