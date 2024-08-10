Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ceylan Ertem, sokak hayvanları yasasına destek verenlere yönelik sert bir eleştiride bulundu. Ertem, geçtiğimiz günlerde Altınoluk’ta yaşanan köpek katliamına atıfta bulunarak, yasa destekçilerini suçladı. Ertem’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz saatlerde, hayvanseverler tarafından bildirilen bir ihbar üzerine Altındağ Belediyesi'ne ait bir barınakta geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Araştırmada, köpeklerin şiddetle toplandığı ve daha sonra açılan çukurlara atıldığı ortaya çıktı. Çukurlar içerisinde birçok parçalanmış köpek cesedi bulundu, bu durum büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, birçok ünlü ismin tepkisini çekti.

Ceylan Ertem, sokak hayvanları yasasına destek verenleri eleştirirken, Altınoluk’ta yaşanan olayın hatırlatılmasını vurguladı. Ertem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu yasaya evet diyen destekleyenler sizedir lâfım; Belki memleketin dört yanında bu yavrucakları doğrayıp, zehirleyen bifiil siz değilsiniz ama evet KATİLSİNİZ. Elleriniz kan içinde. Gözünüze sokmak istiyorum bu görüntüleri aylarca, yıllarca izletmek, o çığlıkları dinletmek!” ifadelerini kullandı.

Altınoluk’taki olay ve Ertem’in açıklamaları, hayvan hakları savunucuları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medya platformlarında, birçok kullanıcı ve ünlü isim bu vahşet karşısında seslerini yükseltti. Ertem’in açıklamaları, yasa destekçilerini ve yetkilileri eleştiren güçlü bir protesto olarak değerlendirildi.