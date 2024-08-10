Reflü ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıkları, özellikle bahar aylarında dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları arasında yer alıyor. Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir durum olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Sadık Akbulut, reflü ve mide sağlığıyla baş etmenin yollarını paylaşarak, bu konuda önemli ipuçları sundu.

Dengeli beslenme ve lifli gıdaların önemi

Dr. Akbulut, mide sağlığını korumanın ve reflü hastalığıyla baş etmenin en önemli yollarından birinin dengeli beslenme olduğunu vurguladı. Lifli gıdaların tüketimi ve mide asidini artırmayan besinlerin tercih edilmesi, reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle sebzeler, tam tahıllar ve meyveler, sindirim sistemini düzenleyen ve reflü riskini azaltan besinler arasında yer alıyor.

Stres yönetimi ve egzersizin rolü

Reflü semptomlarını tetikleyen faktörlerden biri de stres. Dr. Akbulut, stres yönetimi tekniklerinin önemine dikkat çekti. Stres, mide asidinin artmasına ve reflü şikayetlerinin kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle, rahatlama yöntemleri ve stresle başa çıkma stratejileri uygulamak, reflü semptomlarını hafifletebilir.

Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak kilo kontrolüne yardımcı olur ve sindirim sistemini destekler. Egzersiz, mide asidinin yemek borusuna geri kaçışını engellemeye yardımcı olabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Midenizi temizleyen besinler

Dr. Akbulut, reflü ve mide sağlığını iyileştirmek için bazı özel besinler önerdi. Bu besinler, midenin asidini dengelemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. İşte bu besinlerden bazıları:

Yulaf: Lif açısından zengin olan yulaf, mide asidini emmeye yardımcı olur ve sindirimi düzenler.

Lif açısından zengin olan yulaf, mide asidini emmeye yardımcı olur ve sindirimi düzenler. Zencefil: Doğal bir anti-inflamatuar olan zencefil, mide bulantısını ve reflü semptomlarını hafifletebilir.

Doğal bir anti-inflamatuar olan zencefil, mide bulantısını ve reflü semptomlarını hafifletebilir. Muz: Mide pH'ını dengelemeye yardımcı olan muz, mide asidini nötralize edebilir.

Mide pH'ını dengelemeye yardımcı olan muz, mide asidini nötralize edebilir. Yoğurt: Probiyotik içeren yoğurt, sindirim sistemini destekler ve mide sağlığını korur.