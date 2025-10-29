Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü çeyrek, gram, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. İşte günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu...

Güncel Altın Fiyatları (29 Ekim 2025)

İç ve dış piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye piyasalarında güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler

Altın fiyatları; döviz kuru, ons altın değeri ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri altın yatırımcılarının kararlarını etkiliyor.