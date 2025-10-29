Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. Hepsi binada mı, şu an net değil.” dedi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 6 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çevrede büyük paniğe yol açan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Çökmenin ardından bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Bölgede yoğun bir kurtarma faaliyeti yürütülürken, olay yerine ambulans sevkiyatı devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bilgi yok. Hepsi binada mı, şu an net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini sürdürüyor.”

Olay yerinde Kocaeli Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de incelemelerini sürdürüyor.

Olay anına ait ilk görüntüler sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde, çöken binanın enkazından duman yükseldiği ve vatandaşların panik içinde yardım etmeye çalıştığı görüldü.