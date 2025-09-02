İzmir’de Konak Tepecik semtinde inşa edilecek 400 yataklı Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Sağlık Bakanlığı ilk adımı attı. Mevcut Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu alanda yükselmesi planlanan proje için uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi ihalesi yapıldı.

Maliyeti 11,5 milyon TL

Yaklaşık maliyeti 11,5 milyon TL olarak belirlenen ihaleyi 6 milyon 919 bin TL ile en düşük teklifi veren Stüdyo Evren Başbuğ kazandı. Mimarlık ofisi, daha önce Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası gibi projelere imza atmıştı.

Hastane 400 yatak kapasitesinde

Yeni hastane 400 yatak kapasitesine sahip olacak ve Tepecik Mahallesi sınırlarındaki 91 bin 150 metrekarelik alana kurulacak. İnşaat, 2895 ada içerisindeki 264, 255, 254, 294, 97 ve 4 parselleri kapsayacak. Özel mülkiyete ait 2 bin 900 metrekare büyüklüğündeki 4 parsel için kamulaştırma işlemi yapılacak ve imar planlarında değişikliklere gidilecek.

Tepecik Eğitim Araştırma ile birleştirilmek istenmişti

Türkiye’nin en büyük göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanelerinden biri olan Dr. Suat Seren Hastanesi, 1910’dan beri hizmet veriyor. 2014’te Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilerek Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında projelendirilmek istenmiş, ancak kamuoyu tepkisi üzerine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kararı geri çekmişti.