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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, firari ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, koordineli şekilde gerçekleştirdikleri operasyonla Ü.K.’yi Efeler ilçesinde yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

2025 yılı içinde cezaevinden firar eden Ü.K., hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 22 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın Emniyeti, firari şahsı takibe aldı ve yerini tespit etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari Ü.K.’yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Ü.K.’nin Antalya Cezaevi’nden firar ederek Aydın’a geldiği tespit edildi.

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