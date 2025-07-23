Dikili’de kaybolan yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ayrıldı, yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbarla birlikte bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde evden çıkmıştı

Elde edilen bilgilere göre Mehmet Ayrıldı, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak üzere evinden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtları, Ayrıldı’nın saat 05.58’de evden çıktığını ortaya koydu. Bunun üzerine ekipler, yaşlı adamın son görüldüğü bölgelerden başlayarak detaylı arama başlattı.

Jandarma ve gönüllü ekipler bölgede

Jandarma ekiplerine, İzmir Arama Kurtarma Timi (İZAKUT) ve çeşitli gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Arazi taramaları, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı. Bölge halkının da desteğiyle aramalar geniş bir alana yayıldı.

Yakınları endişeyle haber bekliyor

Kayıp yaşlı adamın yakınları bölgede yapılan aramaları yakından takip ediyor. Mehmet Ayrıldı’nın sağlık durumu ve bulunması için vatandaşlardan da destek istenirken, ekiplerin çalışmaları titizlikle sürüyor.