İstanbul Başakşehir’de “Cezve” isimli kediye işkence ederek öldüren Burak Alan, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

Olayın detayları

Olay, 1 Ağustos’ta İstanbul Başakşehir’e bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Tadilat için siteye gelen 34 yaşındaki Burak Alan, binanın önünde gördüğü Cezve isimli kediyi sevme bahanesiyle kucağına aldı. Kediyi bina içine götüren Alan, işkence ederek öldürdü.

Sanığın ifadesi

Sanık Burak Alan, ifadesinde olay günü 10 gündür aynı sitede çalıştığını, malzeme almak için dışarı çıktığında daha önce sevdiğini iddia ettiği kediyi gördüğünü söyledi. Kediyi kucağına almak istediğinde saldırdığını öne süren Alan, “refleksle fırlattığını” belirtti. Ancak sinirlenerek kediyi tekmelediğini kabul etti ve “can düşmanı gibi gördüğünü” belirterek ne yaptığının farkında olmadığını savundu.

Duruşma süreci

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Burak Alan katıldı. Duruşma sırasında hayvanseverler ve aktivistler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Burak Alan’ı “Cezve” isimli kediyi işkence ederek öldürmek suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada takdiri indirim uygulanmadı.