İsrail, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu 171 aktivisti Yunanistan ve Slovakya’ya sınır dışı ettiğini açıkladı.

Aktivistler hangi ülke vatandaşları?

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen 171 aktivistin Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve ABD vatandaşlarından oluştuğunu açıkladı.

Sınır dışı süreci ve iddialar

Yetkililer, söz konusu aktivistlerin herhangi bir şiddet olayına karışmadığını ve sınır dışı işleminin güvenlik gerekçeleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Aktivistler ise uygulamanın siyasi bir karar olduğunu savunuyor.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan uluslararası bir aktivist hareketidir. Filoya dünya çapında birçok farklı ülkeden gönüllüler katılıyor.

Uluslararası tepkiler

Sınır dışı kararına farklı ülkelerden tepkiler geldi. Aktivist gruplar, kararın uluslararası hukuk ve insani yardım ilkeleri açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti.