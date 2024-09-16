Ege'nin iki yakasındaki yatçılar, 17 yıldır süregelen Channel Regatta yat yarışlarında bir kez daha buluştu. Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcıların yer aldığı bu prestijli etkinlik, 13-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşti. Yarış, Muğla'nın Marmaris ilçesinden başlayarak Ekincik Koyu, Yılancık Adası ve tekrar Marmaris rotasında tamamlandı. Toplamda 15 tekne ve 150 yelkencinin mücadele ettiği yarışta dereceye girenler, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yarış Detayları ve Kazananlar:

Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ve Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara Türkiye, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan ve Kazakistan'dan katılımcılar dâhil oldu. Yarış tekneleri, özelliklerine göre ORC1, ORC2 ve ORC3 sınıflarına ayrılarak kıyasıya bir rekabete girdi.

- ORC1 birincisi: Anyway - Sec teknesi ile kaptan David Tsogoev ve ekibi.

- ORC2 birincisi: İskorpit teknesi ile kaptan Bülent Çelik ve ekibi.

- ORC3 birincisi: Apollon teknesi ile kaptan Kostas İmsiridis ve ekibi oldu.

Kaptanların Yorumları:

Yarış sonunda ORC2 birincisi David Tsogoev, yarışın heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu yıl yarışlarımız çok keyifli geçti. Rüzgârın gücü mücadelenin temposunu artırdı. Yunan dostlarımızla denizcilik bağlarını pekiştirdiğimiz bu organizasyonda yer almak büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

MIYC Kulüp Başkanı Zafer Öznur da yarışın Marmaris’te başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, “Yunan dostlarımızdan 7 tekne ile yaklaşık 50 kişi katıldı. Üç gün boyunca güzel bir rüzgârla yarıştık. Önümüzdeki yıl Rodos’ta buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Yarışları takip eden denizci Levent Çelmen, organizasyonun yıllardır süregelen bir dostluk köprüsü olduğunu belirterek, “Gelecek yıl Rodos’ta aynı heyecanla buluşacağız” diyerek merak uyandırıcı bir yorumda bulundu.