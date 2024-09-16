İzmir'de yaşayan ve İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmek için yola çıkan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (21), olumsuz hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle sekiz saat sonra yüzmeyi sonlandırdı. Tunca'nın tekne kaptanının kararıyla yüzmeyi bırakmak zorunda kaldığını belirten Antrenör Mert Onaran, "Temposu hiç düşmedi. Tuna bir sekiz saat daha yüzerdi. Hiçbir üşüme belirtisi yoktu. Tekrar gelip tekrar yüzeceğiz pes etmek yok" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, açık su yarışlarında kendi yaş kategorisinde derece yapmayı başardı. Tunca, 23 Haziran'da antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, 7 Ağustos'ta yola çıktı. İngiltere'de de antrenmanlarını sürdüren Tunca dün İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başladı. Sekiz saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, yola çıktıkları tekne kaptanının kararıyla hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle yüzmeyi sonlandırdı.

“Kaptan tekneyi önümüze kırdı”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Antrenör Mert Onaran, "Temposu hiç düşmedi. Tuna bir 8 saat daha yüzerdi. 8 saat sonrasında hiçbir üşüme belirtisi yoktu gayet iyiydi. Çalışmamamızın hepsini birebir uyguladı. Yola çıktığımız tekne ile anlaşma yapılırken, tüm inisiyatifin kaptana ait olduğunu ve olumsuz bir durum gördüğünde yüzmeyi sonlandırabilme yetkisinin sahip olduğuna dair anlaşma yaptık. Burada rüzgar ve dalga boyu çok arttı. Ters taraftan dalga gelmeye başladı. Kaptan bunun üzerine yüzmenin çok tehlikeli olduğunu ve sonlanması gerektiğini söyledi. Biz buna 40 dakika itiraz ettik. Ancak 40 dakika sonra kaptan tekneyi önümüze kırdı ve yüzmeyi sonlandırdı. Tekrar gelip tekrar yüzeceğiz pes etmek yok" diye konuştu.

“Güvenlik gerekçesi ile yüzmeye son verildi”

Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca ise, “Kaptan, Tuna'nın yüzmesiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını sadece hava şartları nedeniyle bitirmeleri gerektiğini söyledi. 'Diğer teknelerin neden ilerlediğini sorduğumda ise onların da teker teker geri döneceklerini söyledi ve biz de dönen teknelerle karşılaştık. Güvenlik gerekçesi ile yüzmeye son verildi" dedi.