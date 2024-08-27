Teknolojinin evrimiyle birlikte, chatbotlar firmaların iş yapış biçimlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Web siteleri, mobil uygulamalar ve sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız bu yapay zeka tabanlı uygulamalar, müşteri hizmetlerinden satış süreçlerine kadar birçok alanda etkili bir şekilde kullanılıyor. Palamar Teknoloji’nin Kurucusu ve CEO’su Onur Candan, chatbotların iş dünyasında nasıl etkili kullanılabileceğini ve firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğini paylaştı.

Chatbot nedir ve nerelerde kullanılıyor?

Chatbotlar, yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanarak insanlarla sohbet edebilen yazılım sistemleridir. Onur Candan, chatbotların yazılı diyalog kanallarından gelen metinleri anlayarak kurumsal bilgi bankaları ve sistemlerle entegre cevaplar üretebildiklerini belirtiyor. “Müşteri desteği, çalışan desteği ve satış pazarlama gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan chatbotlar, 7/24 hizmet verebiliyor ve iyi tasarlandıklarında, insan bilgisiyle yarışabilecek kadar kapsamlı bilgi sunabiliyorlar” diyor Candan.

Şirketler Chatbot kullanırken nelere dikkat etmeli?

1. Veri güvenliği

Chatbotların en kritik özelliklerinden biri veri güvenliğidir. Kullanıcı verilerini işleyen chatbotlar, güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmalı ve yasal gerekliliklere uymalıdır. Bu, müşteri bilgilerini korumak ve güvenilir bir hizmet sunmak için şarttır.

2. Kullanım amacı

Chatbotun kullanım amacı net bir şekilde belirlenmelidir. Özellikle müşteri hizmetleri, satış veya teknik destek gibi spesifik alanlar için tasarlanan chatbotlar, daha verimli çalışır. Hedeflenen amaca göre yapılandırılan chatbotlar, işletmelere büyük avantajlar sağlar.

3. Sade ve anlaşılır arayüz ile Low-Code özelliği

Chatbotların kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüze sahip olması, kullanıcı deneyimini iyileştirir. Ayrıca, düşük kodlama (low-code) desteği sunan platformlar sayesinde, teknik bilgi gereksinimi minimize edilerek chatbotların hızlı ve kolay bir şekilde entegrasyonu sağlanabilir.

4. Sürekli güncelleme, eğitim ve otonom sistemler

Chatbotların etkinliği, düzenli güncellemeler ve eğitimlerle artırılır. Otonom sistemler, chatbotların kendilerini optimize etmesini ve en güncel bilgiyi sunmasını sağlar. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan yapılan bu güncellemeler, chatbotların performansını sürdürülebilir kılar.

5. Amaç insana destek olmak

Chatbotlar, insanları yerinden almak değil, onlara destek olmak için kullanılmalıdır. Karmaşık müşteri talepleri ve sorunları durumunda, chatbotlar insan müdahalesine yönlendirilmelidir. Ayrıca, çalışanların chatbotların doğru kullanımını öğrenmeleri ve düzenli olarak geri bildirimleri analiz ederek güncellemeler yapmaları önemlidir.

Onur Candan’ın belirttiği bu noktalar, firmaların chatbotları etkili bir şekilde kullanabilmesi için rehber niteliği taşımaktadır. Doğru stratejilerle chatbotlar, müşteri memnuniyetini artırabilir ve iş süreçlerini optimize edebilir.