Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile lige iyi bir başlangıç yapan Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. turda sahasında Stephen Clemence'in ekibi Barrow ile karşı karşıya gelecek. Son olarak West Ham maçında 3-0'lık galibiyetle iyi formunu sürdüren maviler bu maçı da kayıpsız geçip taraftarını mutlu etmek istiyor.

Chelsea-Barrow maçı ne zaman, saat kaçta?

Mücadele, Türkiye saatiyle (TSİ) 21.45'te başlayacak. Premier Lig’de sıkı bir mücadele sergileyen Chelsea, bu maçta da üstünlük sağlamayı hedefliyor. İngiltere Lig Kupası'nın bu önemli mücadelesini, Oliver Langford yönetecek. Karşılaşma, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.