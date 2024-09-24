Manisa Yunusemre’de, boşanma aşamasında olduğu eşini elleriyle boğarak öldüren Gökhan Eller, sağlık kontrolünden sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 20 yıllık evli çiftin 2 çocuğu bulunuyordu.

Ne olmuştu?

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan aile dramında, 40 yaşındaki Gökhan Eller, eşi Selda Eller’i boğarak öldürdü. Dün saat 18.30 sıralarında, boşanma sürecindeki eşinin yaşadığı daireye eşyalarını almak için giden Gökhan Eller, eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında şiddete başvurdu. Eller, iki çocuğunun annesi olan 39 yaşındaki Selda Eller’i elleriyle boğarak hayatına son verdi.

Zanlı suçunu itiraf etmişti

Cinayetin ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek suçunu itiraf eden zanlı, hemen teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan Eller, tutuklanma talebiyle Manisa Adliyesi'ne sevk edildi.

Zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller’in Gelecek Partisi Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini üstlendiği ve kısa süre önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenildi. 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu vardı. Selda Eller’in ise bir güzellik salonu işlettiği bildirildi.