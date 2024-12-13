İngiltere Premier Lig’in 16. haftasında Chelsea, 15 Aralık 2024’te Brentford’u Stamford Bridge’de konuk edecek.

Takımların lig performansı

helsea, şu ana kadar gösterdiği başarılı performansla 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışında iddialı olan Chelsea, evinde Brentford karşısında da galip gelmek istiyor.

Brentford ise 9. sırada ve 23 puanla orta sıralarda yer alıyor. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak stabil bir performans sergileyen Brentford, Stamford Bridge’de sürpriz yapmayı hedefliyor.

Chelsea-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar

Saat: 22.00

Stadyum: Stamford Bridge

Yayın: beIN SPORTS 3

Hakem: P. Bankes