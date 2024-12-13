Türkiye Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, 15 Aralık 2024’te Esenler Erokspor’u evinde konuk edecek.

Takımların lig performansı  

Kocaelispor, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 32 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki liderliğini pekiştirmek isteyen Kocaelispor, iç sahada galibiyet hedefliyor.

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Esenler Erokspor ise 15. sırada yer alıyor ve 18 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Esenler Erokspor, Kocaelispor deplasmanında sürpriz yapmayı hedefliyor

Kocaelispor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

  • Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar
  • Saat: 19.00
  • Stadyum: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
  • Yayın: beIN SPORTS 2
  • Hakem: Ümit Öztürk
Kaynak: HABER MERKEZİ