Türkiye Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, 15 Aralık 2024’te Esenler Erokspor’u evinde konuk edecek.
Takımların lig performansı
Kocaelispor, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 32 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki liderliğini pekiştirmek isteyen Kocaelispor, iç sahada galibiyet hedefliyor.
Esenler Erokspor ise 15. sırada yer alıyor ve 18 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Esenler Erokspor, Kocaelispor deplasmanında sürpriz yapmayı hedefliyor
Kocaelispor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar
- Saat: 19.00
- Stadyum: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
- Yayın: beIN SPORTS 2
- Hakem: Ümit Öztürk
Kaynak: HABER MERKEZİ