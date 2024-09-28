Premier Lig’in 6. hafta karşılaşmasında Chelsea, Brighton'ı ağırladı. Maç, Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton adına ilk 11’de sahaya çıktığı mücadele olarak dikkat çekti. İlk yarıda tam 6 golün atıldığı maçta, Chelsea, Cole Palmer’ın tarihi performansıyla devreyi 4-2 önde kapattı.

Cole Palmer, attığı 4 golle Premier Lig tarihinde bir ilk yarıda 4 gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti. Brighton da Marius ve Baleba’nın golleriyle skoru 4-2’ye getirdi, ancak Palmer’ın rekor kıran performansı maçın ilk yarısına damga vurdu.

Chelsea, bu performansla devreye moralli girerken, ikinci yarıda da maçı kazanmak için avantajlı durumda.