Chelsea ile KAA Gent, 3 Ekim 2024 Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için maçın yayın saatini ve yayıncı bilgisini araştırıyor.

Chelsea - KAA Gent maçı, saat 22:00'de başlayacak ve tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini merak ederken, yayın detayları yayıncı kuruluş tarafından belirlenecek. İki ekip de gruptaki iddiasını sürdürebilmek için sahada en iyi performanslarını sergileyecek.