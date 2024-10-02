Avrupa Ligi’nin 2. haftasında, İspanyol temsilcisi Real Sociedad, Belçika'nın Anderlecht takımını Reale Arena’da ağırlıyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık edecek bu karşılaşma, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından birinde yer alıyor.

Maç detayları

Tarih: 03 Ekim 2024, Perşembe

Saat: 19:45

Kanal: Tabii Spor 5

Stadyum: Reale Arena

Hakem: M. Barbu (Romanya)

Yan Hakemler: M. Artene, I. Bucsi (Romanya)

Takımların durumu

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki ikinci maçına çıkacak. İlk haftada kazandığı moral, takıma büyük bir motivasyon sağladı. Öte yandan Anderlecht, zorlu bir rakip olarak mücadele edecek ve puan almak için sahaya çıkacak. Her iki takım da kazanarak grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.