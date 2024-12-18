UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea, 19 Aralık 2024 Perşembe günü Shamrock Rovers'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir merakla beklerken, maçın yayın bilgileri de netleşti.

Maç detayları:

Tarih: 19 Aralık 2024 Perşembe

Saat: 23.00 (TSİ)

Stat: Stamford Bridge

Yayın: Tabii Spor

Chelsea - Shamrock Rovers karşılaşması, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayının şifresiz olup olmadığı bilgisi henüz netleşmedi.

Bu önemli mücadelede iki ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kaderlerini belirleyecek kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Chelsea, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedeflerken, Shamrock Rovers zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.