İzmir'in Muhittin Erel Caddesi'nde Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi önünde bir trafik kazası gerçekleşti. Olay sonucu araç kaldırma çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle Ege Üniversitesi ve Mahfel Kavşağı'nda yoğun trafik oluştu.

Kazanın etkisiyle güzergah üzerinde ilerleyen araçlar, normal seyrinde ilerlemekte zorlanıyor. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanmaktan kaçınması ve alternatif yolları tercih etmesi önerilmektedir.

Trafik sıkışıklığına karşı dikkat

Kaza sonrası, bölgedeki yoğunluk artmaya devam ediyor. Bu nedenle, yolculuk yapacakların daha sabırlı olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önemlidir.