ABD’nin Chicago kentinde hafta sonu boyunca yaşanan 32 silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Olaylar, Başkan Donald Trump’ın kentte federal güvenlik operasyonu planladığı haberlerinin hemen ardından meydana geldi.

32 saldırıda 7 kişi yaralandı

Polis kayıtlarına göre, cuma akşamından pazar gece yarısına kadar kent genelinde 32 ayrı silahlı saldırı yaşandı. Yaralananlar arasında evinde otururken kurşun isabet eden bir genç kız ile sokakta araçların çapraz ateşinde kalan bir erkek de bulunuyor.

Cumartesi gecesi Bronzeville semtinde düzenlenen drive-by saldırısında, bir araçtan açılan ateş sonucu 5’i erkek, 2’si kadın olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Cuma gecesi South Shore bölgesindeki bir apartman dairesinde iki kadın silahla vuruldu; 25 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 23 yaşındaki diğer kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

East Garfield Park’ta cumartesi günü iki erkek silahlı saldırıya uğradı; 29 yaşındaki bir kişi öldü, diğerinin durumu stabil. Aynı gün Altgeld Gardens bölgesinde 43 yaşındaki bir kadın, beş kişinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Federal müdahale tartışması

Şiddet olaylarının gölgesinde Başkan Donald Trump, Illinois Valisi JB Pritzker’i hedef alarak sosyal medya hesabından “Chicago’yu düzelt, yoksa biz geliriz” ifadelerini paylaştı.

Vali Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise bu tehdidi “yasa dışı ve kışkırtıcı” olarak nitelendirerek reddetti. Johnson, “Chicago’yu Koruma İnisiyatifi” adını verdiği yürütme emriyle federal müdahaleye karşı yasal süreci başlattıklarını duyurdu.