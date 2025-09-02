Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Emersonn Correia da Silva’nın Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’a transfer olduğunu duyurdu.
Göztepe’den açıklama geldi
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Toulouse’un yeni forveti Emersonn oldu
22 yaşındaki Emersonn, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Brezilyalı oyuncunun Toulouse’ta Ligue 1 deneyimi yaşayacağı belirtildi.
