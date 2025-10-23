Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nın tarihi belli oldu. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurultay, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Kurultayın, partinin yeni dönem yol haritasının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ve Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde güçlü bir kadro yenilenmesi sürecine sahne olacağı belirtiliyor.
Dava süreci devam ediyor
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalar da gündemde. Birleştirilen davaların beşinci duruşması, 24 Ekim tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
Parti kulislerinde, mahkeme sürecinin kurultay hazırlıklarını etkilemeyeceği, CHP’nin planlandığı şekilde 39. Olağan Kurultayı’na gideceği ifade ediliyor.