Genç kıza eziyet eden korku evi çalışanından “pes” dedirten savunma

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Dolar, Euro ve altın fiyatları ne olacak

Emeklilik, araç, kira ve emlak satışında yeni dönem: Vergi paketi komisyondan geçti!

Canlı yayında korkutan anlar: Bir anda fenalaştı!

Altın almak için bu seviyeyi bekleyin: İslam Memiş’ten kritik uyarı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Parti kulislerinde, mahkeme sürecinin kurultay hazırlıklarını etkilemeyeceği, CHP’nin planlandığı şekilde 39. Olağan Kurultayı’na gideceği ifade ediliyor.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalar da gündemde. Birleştirilen davaların beşinci duruşması, 24 Ekim tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Kurultayın, partinin yeni dönem yol haritasının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ve Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde güçlü bir kadro yenilenmesi sürecine sahne olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nın tarihi belli oldu. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurultay, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.