Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Denizli-İzmir karayolu Kavaklıdere kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrilip karşı şeride geçince bir otomobille çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Göksen (39) idaresindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Devrilen araç karşı şeride geçerek Salihli yönüne seyir hâlindeki otomobille çarpıştı.

Can kaybı ve yaralılar

Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Göksen (39) ile aynı araçtaki E.Ş. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali Çoban (31) ile yolcu Fatma Çoban (33) hafif yaralanırken, Dilek Cengiz (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

İlk müdahale ve soruşturma

Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler yağış ve yol koşullarına işaret ederken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Yetkililerin açıklamaları ve tedbir çağrısı

Yetkililer, yağışlı havalarda sürücüleri hızını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve ıslak zeminde ani manevralardan kaçınmaları konusunda uyardı. Bölgedeki trafik akışı, kurtarma ve kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde sağlanacak.