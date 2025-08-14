Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Part’ye geçmesi ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçı Özmen ve oğlu Özgür Saatçı ile birlikte çok sayıda CHP’li, Aydın BŞB’deki görevlerinden istifa ettiler.

İstifaların Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmesine tepki olarak gerçekleştiği öğrenildi.

13 yıldır belediye bünyesinde çalışan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Özmen, açıklamasında şunları kaydetti: “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım... Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.”

Özmen, "Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz" diyerek partisine bağlılığını yineledi. Özgür Saatçi’nin de benzer şekilde belediyedeki görevinden ayrıldığı belirtilirken, her iki kardeşin istifası, CHP İl Başkanı Saatçı’nın ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak yorumlandı. İşte Merve Saatçı Özmen'in paylaşımı:

