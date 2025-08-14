Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, koordinasyon ve reaksiyon koşularıyla devam ederken, futbolcular ardından pas ve çift kale maç çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Feyenoord karşılaşmasında ilk 11’de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenme çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayarak maça tam kadro hazırlanmayı hedefliyor.