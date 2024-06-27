CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için 613 kişiyi Almanya’ya götürdüğü iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, “Yapılan bu harcamalar; 17 Mayıs tarihinde açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ genelgesine uygun mudur” diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için 613 kişiyi Almanya’ya götürdüğü iddialarının ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şunları kaydetti:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için 613 kişiyi Almanya’ya götürdüğü iddia edilmiştir. Götürülen kişilerin, sadece 36’sının medya mensubu olduğu basına yansımıştır. İddialara ilişkin TFF’den yapılan açıklamaya göre ise Almanya’ya 197 kişinin götürüldüğü ortaya çıkmıştır. Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu, uygulandığı bu dönemde bu kadar kişinin iddiaya göre TFF’nin cebinden çıkacak parayla Almanya’ya götürülmesi tepki çekmektedir.”

“DAVETLİLER KİM, HANGİ BÜTÇEDEN KARŞILANMIŞTIR?”

CHP’li Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şu soruları yöneltti:

1. TFF’nin Almanya’ya davetli olarak götürdüğü kişi sayısı kaçtır? Götürülen bu kişiler kimlerdir, hangi kuruma bağlılardır? Davetli kriteri hangi şartlara göre belirlenmiştir?

2. Götürülen bu kişiler Almanya’da kaç gün kalacaktır? Seyahat, konaklama, yeme-içme ve özel harcamaları hangi bütçeden karşılanacaktır? Ne kadar bütçe ayrılmıştır?

3. Yapılan bu harcamalar; 17 Mayıs tarihinde açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ genelgesine uygun mudur?

4. 2016 yılında Fransa’da, 2020 yılında Avrupa Genelinde yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası’na o tarihlerde kaç kişi götürülmüştür? Götürüldüyse o dönem harcamalar hangi bütçeden karşılanmıştır?