Aydın’ın Didim ilçesinde, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 18.339,20 metrekare yüzölçümlü bir taşınmazın özelleştirilmesi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bülbül, “AK Parti, ülkeyi sürüklediği ekonomik çöküşün çaresini yandaş şirketlere, körfez ülkelerine ve yabancılara toprak satmakta arıyor” ifadelerini kullandı.

Halkın ortak varlıklarına ihanet

CHP’li Bülbül, Didim Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki özelleştirme kararının, halkın ortak yararını hiçe sayan bir uygulama olduğunu vurguladı. Özelleştirmenin, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlatan Bülbül, “Bu karar, ülkenin en değerli varlıklarını bir avuç sermayeye peşkeş çeken bir anlayışın ürünüdür” dedi.

Ekonomik çöküş ve yoksullaşma

Bülbül, özelleştirmenin halkı yoksullaştırmaya ve gelir adaletsizliğini artırmaya devam ettiğini dile getirdi. “AK Parti, özelleştirme adı altında devlet mallarını yandaş şirketlere peşkeş çekmeye devam ederken, vatandaşlar büyük şehirlere ve yurtdışına göç etmek zorunda kalıyor” diyen Bülbül, “Geldiğimiz noktada; üretemeyen, dışa bağımlı, kötü yönetilen bir ülke haline geldik” şeklinde konuştu.

Devletçilik vurgusu

Bülbül, AK Parti’nin halk düşmanlığına ve kamu malı özelleştirmelerine karşı duracaklarını ifade etti. “Cumhuriyetin mirasını yandaşa peşkeş çekenler gidecek, devletçiliği yeniden tesis edeceğiz” diyen Bülbül, CHP’nin devletçilik ilkesi ile bu politikaları tersine çevireceklerini sözlerine ekledi.