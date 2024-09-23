İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 101’inci İtfaiye Haftası’nın açılış törenine katılarak, itfaiye personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Törende yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin fedakarlıklarını vurgulayan Tugay, "Sizlerden gelen ‘sesimiz olun’ çağrısını duyuyorum. İtfaiyeciliğin bir meslek sınıfı olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Yangın ve afet risklerine dikkat

Başkan Tugay, iklim krizinin ve şehirleşmenin yangın ve afet risklerini artırdığını belirterek, "Yaşanacak sorunları hiçbir zaman sıfırlayamayacağız. O nedenle her zaman sizlere görev düşecek" ifadesini kullandı. İzmir genelinde 62 farklı istasyonda 250’den fazla araç ve 1173 personelle hizmet verdiklerini kaydetti.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi

Başkan, itfaiye personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ve cevap beklediklerini belirtti. Ayrıca, "Modern yeni araçların alımı için çalışmalara başladık. En az 50 yeni yangın söndürme aracıyla zorluk çektiğimiz birçok alanda daha etkili olacağız" diye ekledi.

Ortak çalışmalar ve gelecek vizyonu

Başkan Tugay, sivil toplum örgütleri ve halkla birlikte yangınlara erken müdahale ve önleme konusunda ortak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. "Bu çalışmaların sonunda her geçen yıl daha iyiye gittiğimiz bir yol yürümek zorundayız" dedi.