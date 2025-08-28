Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, son mitingde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bülbül, Genel Başkan Özgür Özel’in konuşması sırasında binlerce vatandaşın “Özlem Çerçioğlu istifa” sloganları attığını ve tepkilerini yüksek sesle dile getirdiğini söyledi.

Bülbül, halkın tepkisinin artık göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. Aydın halkı bu tepkisini net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Milletvekili, sözlerine şöyle devam etti: “Özlem Hanım, halkın gözünde güvenini kaybetmiş durumda. Vatandaş, bu durumu kendisi için adeta bir kitap yazacak kadar güçlü bir mesajla ortaya koydu. Kitabın adı şimdiden konmuş: ‘Nasıl Topukladım…’”

Bülbül, açıklamasında mizahi bir yaklaşım da sergileyerek, ekonomist Emre Şirin’in önerisiyle kitabın adının “Topukların Efendisi” de olabileceğini ifade etti.

Milletvekili, Aydın halkının bu tepkisinin, partinin yerel yönetim anlayışı ve geleceği açısından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.