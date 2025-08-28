İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi iş birliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Balkan ülkelerinden gelen dansçılar, Gaziemir’de sahne alarak renkli halk oyunları gösterileri sunacak.

19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipler, Balkan kültürünün zenginliklerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Halk oyunları gösterilerinin ardından sahneye çıkacak olan sanatçı Çiğdem Taştan, seslendireceği şarkılarla Zafer Bayramı coşkusunu doruğa taşıyacak.

Kutlama programı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Festival Alanı’nda başlayacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm hemşehrilerini programa davet ederek, “Ulusumuzun en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ilçemizde büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu eşsiz zaferin 103. yıl dönümünde, tüm hemşehrilerimizi bu gururu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.