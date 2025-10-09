Aydın’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanlığı seçimleri öncesi siyasi hareketlilik hız kazandı. Mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından, partinin önemli isimlerinden İbrahim Gürdal’ın da yarışa dahil olacağı öğrenildi.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, İbrahim Gürdal’ın adaylık açıklamasını önümüzdeki hafta başında yapması bekleniyor. Gürdal’ın resmi açıklama öncesinde sahaya inerek ilçe teşkilatlarını ziyaret ettiği, bu ziyaretlerle seçim çalışmalarına fiilen başladığı belirtiliyor.

Hikmet Saatçi’nin yeniden adaylığını duyurmasıyla gözler diğer potansiyel isimlere çevrilmişti. İbrahim Gürdal’ın da adaylık kararını netleştirmesiyle birlikte, CHP Aydın İl Kongresi’nin oldukça çekişmeli bir atmosferde geçeceği öngörülüyor.

Parti tabanında heyecanın arttığı belirtilirken, iki ismin de örgüt tabanında güçlü desteklere sahip olduğu ifade ediliyor. CHP’nin Aydın’daki yeni il başkanını belirleyecek kongrenin önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.