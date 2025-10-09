İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümetinin Gazze’deki saldırılardan dolayı İsrail’e uyguladığı yaptırımlar arasında yer alan silah ambargosu kararnamesi, Meclis oylamasında onaylandı.

Kararname, hükümetin 9 Eylül’de Bakanlar Kurulu’nda aldığı 9 maddelik yaptırım paketinin en çok tartışılan kısmını oluşturuyordu.

Silah ambargosu Meclis’ten geçti

Oylama, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısının ikinci yılına denk geldiği için İsrail’in diplomatik baskıları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Karar, Halk Partisi (PP) ve Vox Partisi’nin karşı oylarına karşın, hükümete dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçileri ile Podemos’un desteğiyle kabul edildi.

Podemos’tan “sahte ambargo” eleştirisi

Mecliste dört milletvekiliyle temsil edilen Podemos Partisi, kararnamenin geçmesinde kilit rol oynamasına rağmen kararı eleştirdi.

Podemos lideri Ione Belarra, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada hükümete şu sözlerle yüklendi:

“Filistin’deki soykırıma iki temel katkısı olan silah ticareti ve askeri teçhizatın geçişi konusunda net adım atmıyorsunuz. Bu, sahte bir ambargo.”

Belarra, Podemos’un İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve tam kapsamlı bir silah ambargosu talebini sürdüreceğini vurguladı.

Parti, kararnamenin geçmesine “siyasi teşhir” amacıyla destek verdiğini, hükümetin tutarsızlığını göstermek istediklerini açıkladı.

Hükümetin savunması: “İki yıldır silah satmadık”

İspanya hükümeti, Gazze’de süren soykırımdan bu yana İsrail’e silah satmadığını öne sürse de, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, belgelerle bunun aksini iddia etti.

STK’lar, İspanya’nın bazı askeri teçhizat sözleşmelerinin hâlâ yürürlükte olduğunu ve hükümetin bu konuda şeffaf davranmadığını belirtti.

9 maddelik yaptırım paketi

İspanya hükümeti, artan iç kamuoyu baskısı ve İsrail ile diplomatik gerilim nedeniyle 9 Eylül’de 9 maddelik yaptırım kararı almıştı.

Bu kararlar arasında: