Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre süreci yaklaşırken, Aydın İl Başkanlığı yarışı da resmen başlıyor. Parti kulislerinde bir süredir adaylığı konuşulan İbrahim Gürdal, yarın düzenleyeceği basın açıklamasıyla CHP Aydın İl Başkanlığı’na adaylığını açıklayacak.

Merakla beklenen basın toplantısı, 14 Ekim Salı günü saat 13.00’te CHP Aydın İl Binası’nda gerçekleştirilecek. Gürdal’ın burada yapacağı konuşmada, il örgütü için belirlediği vizyon, hedef ve birlik mesajlarını partililerle paylaşması bekleniyor.

Parti tabanında geniş bir destek kitlesine sahip olduğu bilinen Gürdal’ın bu açıklamasının, CHP Aydın’da kongre sürecine yeni bir ivme kazandırması ve delegelerin kararlarını şekillendirmede etkili olması bekleniyor.

Partililer, İbrahim Gürdal’ın açıklamasının ardından kongre yarışında dengelerin değişebileceğini ve il teşkilatında hareketli günlerin yaşanacağını ifade ediyor.