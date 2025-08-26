Aydın’da belediye başkanları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Bozdoğan Belediye Başkanı Mehmet Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik katıldı.

CHP yönetimi toplantıya destek verdi

Toplantıya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da katılım gösterdi. Başkanlık makamında yapılan görüşmede güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından belediye başkanları, CHP Kuşadası Gençlik Kolları’nın genişletilmiş örgüt toplantısına katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen başkanlar, partililerin sorularını yanıtladı.

“CHP’ye yakışmayan gelişmeler yaşandı”

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasını değerlendirdi. Saatçi, “Maalesef son günlerde CHP gibi Türkiye’nin kurucu partisine yakışmayan gelişmeler yaşadık” dedi. Ayrıca bazı partililere istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığını iddia ederek, “Sonuna kadar partililerimizin arkasında olacağız” ifadelerini kullandı.

Günel: “Bu dava çıkarlarla değil, inançla büyür”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise konuşmasında siyasi mücadelenin önemini vurguladı. “Bir dava çıkarlarla değil, inançla, adaletle ve onurla büyür” diyen Günel, isim vermeden Özlem Çerçioğlu’nu eleştirdi. Günel, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Çerçioğlu’nun 344 bin oyu gasp ettiğini öne sürdü. Ayrıca, en büyük umudunun gençlik olduğunu belirterek, “CHP’lilerin işi çıkarların peşine gidenlerle olmaz” ifadelerini kullandı.