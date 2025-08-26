Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası kutlamaları gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, törenlere katılım sağladı. İlk olarak Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi’ni ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından temsili atlı birlikler Büyük Taarruz Karargâhı’ndan İzmir’e uğurlandı ve kortej yürüyüşü yapıldı. Şuhut Şehir Stadı’nda devam eden programda Başkan Kurtulmuş konuşma yaptı.

Kurtulmuş Filistin için mesaj verdi

Kurtulmuş, konuşmasında İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara değindi. “Nasıl bu millet Zafer Bayramı’nı kutlamayı başarmış bir milletse, Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve özgürlüğe kavuşur” diyerek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Filistin meselesi milli mesele oldu

Kurtulmuş, Türk milletinin dünyanın neresinde zulüm varsa ona karşı çıktığını ifade etti. “Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir” diyen Kurtulmuş, Filistin’de yaşanan katliamların son bulması için gayret ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, “Her gün onlarca Filistinli yiyecek kuyruklarında kurşunlanarak ve bombalanarak hayatını kaybediyor. Bu vahşete asla ‘eyvallah’ etmiyoruz. Zulmü durdurmak bu milletin boynunun borcudur” sözlerini kullandı.

“Biz görüyoruz ve müdahale etmeye çalışıyoruz”

Kurtulmuş, İsrail’in uyguladığı saldırılara sessiz kalan ülkeleri de eleştirdi. “Onlara destek olanlara, görmezden gelenlere Allah ne biliyorsa öyle yapsın. Ama biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Filistin’deki bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için tüm gücümüzü seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program gösteriyle sona erdi

Törenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’nun sahnelediği “Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı” gösterisiyle sona erdi.