Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı İlçe Başkanlığı Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda başladı. Delege çoğunluğunun sağlanmasının ardından mevcut başkan Münir Demir ile Cevat Eren Aslan’ın yarışacağı seçim süreci resmen başladı.

İki aday, iki liste

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Münir Demir Mavi Liste ile, Cevat Eren Aslan ise Kırmızı Liste ile yarışıyor. İlçe örgütünde uzun süredir konuşulan rekabet, bugün yapılan kongre ile sandığa taşındı.

Kongre saatlerce gecikti

Saat 10.00’da başlaması planlanan kongre, listelerin netleşmemesi ve delege çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yaklaşık üç saatlik gecikmeyle başladı. Delegeler salona giriş yaptıktan sonra program saat 13.00’te açılış konuşmalarıyla sürdü.

Divan başkanı Ednan Arslan oldu

Kongrenin divan başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan üstlendi. Divan yönetiminin oluşmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylanarak kongre süreci ilerledi.

Sıcak havada zor anlar

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda havalandırmanın çalışmaması partililere zor anlar yaşattı. Delegeler ve üyeler, yoğun kalabalık ve sıcak hava nedeniyle sık sık salon dışına çıktı.