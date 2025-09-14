Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni kitabı Devrim için İzmir’de okurlarıyla bir araya geldi. Konak Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde yoğun bir katılım yaşandı. Okuyan, kitabında ve söyleşisinde Türkiye’nin mevcut siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullarını değerlendirerek, “Türkiye, devrime en yakın coğrafyalardan biridir” dedi.

“Devrim umutsuzlukla değil, umutla inşa edilir”

Geçtiğimiz ağustos ayında Yazılama Yayınevi’nden çıkan ve kısa sürede 5. baskıya ulaşan Devrim kitabının imza gününde konuşan Okuyan, eserin ortaya çıkış sürecine değindi. Kitabı, toplumdaki umutsuzluk duygusuna karşı bir umut yaratmak amacıyla kaleme aldığını belirten Okuyan, şunları söyledi:

“Bugün insanlar, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmasa da öfkelerini kontrollü bir şekilde kullanıyor. 150 yıl önce bir madenci, iki yıl sonra öleceğini bilerek ayağa kalkardı, bugün insanlar 70-80 yıllık hayatlarını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle devrimci mücadelenin yöntemlerini yeniden düşünmek zorundayız. Devrim, insanlara umut aşılayan bir süreçtir.”

“Türkiye yönetilemiyor, sistem çözüyor”

Türkiye’nin ciddi bir yönetim krizi içinde olduğunu vurgulayan Okuyan, mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

“Gezi’den bu yana Türkiye’de ciddi yönetme sorunları ortaya çıktı. Bugün patronlar büyük kârlar elde ediyor ama bu halka yansımıyor. Mevcut sistemin ayakta kalmasının tek nedeni hâlâ bir meşruiyet algısının olması. Ancak AKP, seçimlerin ve ‘milli irade’nin meşruiyetini kendi eliyle zedeliyor. Bu durum çok ciddi bir krize dönüşecek” dedi.

Okuyan, Türkiye’de sokağı etkileyen bir hareketlilik yaşandığında bunun Gezi döneminden farklı olacağını belirterek, “Bir dahaki hareketlilik, sistemin krizine dönüşecek bir nitelikte olacaktır” diye konuştu.

“Devrim için üç temel hazırlık şart”

Devrimci bir dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini dile getiren Okuyan, sürecin üç temel ayağı olduğunu belirtti: program, siyasal strateji ve örgütlenme.

“Devrimci bir iradenin temel koşulu, mevcut düzenin yıkılması gerektiği düşüncesini siyasetinizin merkezine koymaktır. Bu ülkede devrimci bir ortam hangi gelişmelerle ortaya çıkar, sistemin arıza üreten noktaları nelerdir, toplumu özellikle öfkelendiren unsurlar nelerdir? Bu sorulara yanıt aramak gerekir. Türkiye’de bu anlamda çok sayıda fay hattı var ve bunlar devrimci gelişmelere zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetçilik ve sosyalizm iç içe”

Söyleşide Cumhuriyet’in değerleri ve sol siyaset üzerine de değerlendirmelerde bulunan Okuyan, Cumhuriyetçilik ve sosyalizmin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyetçilik olmadan komünizm olmaz, komünizm olmadan da Cumhuriyetçilik olmaz. Türkiye’de laiklik, devletçilik, kamuculuk gibi değerler devrimci dönüşümün organik parçalarıdır. Sol, bu değerleri kendisine yabancı görmeyi bırakmalı” dedi.

İzmirlilerden büyük ilgi

Söyleşi sonunda Kemal Okuyan, uzun kuyruklar oluşturan İzmirli okurlarına kitaplarını imzaladı. Etkinlikte pek çok katılımcı, TKP gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.

Okuyan’ın Devrim kitabı için söyleşi ve imza günleri önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Ankara’da devam edecek.