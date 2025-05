CHP Karabağlar İlçe Yönetimi ve CHP Bayraklı İlçe Yönetimi, CHP İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi.

Yeni sürecin değerlendirildiği toplantıda il başkanı Aslanoğlu “görevlerin tamamı gelip geçicidir asıl olan CHP üyeliğimiz ve Altı Ok’a olan bağlılığımızdır” dedi.

İlçe yönetimin oy birliği ile seçtiği Karabağlar CHP İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve il yönetimi tarafından Bayraklı CHP İlçe Başkalığı görevine getirilen Münir Demir, ilçe yönetimleri ile birlikte CHP İzmir İl Başkanlığında toplandı. Ayrı ayrı yapılan toplantılar da birlik ve uyum içinde çalışma mesajları verildi.

Toplantılarda, örgüt ile birlikte yapılacak yeni çalışmaların ilçelerde uyum ve birliği pekiştireceğini, var olan çalışmaların daha da hızlanacağını, ifade eden Şenol Aslanoğlu şunları ifade etti:

Hangi görevde olursak olalım var gücümüz ile çalışırız

CHP İzmir il örgütümüz belki de tüm CHP örgütleri arasında gündeme, parti çalışmalarına, toplumsal olaylara ve vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı yanıt veren, organize olan örgüttür. İzmir’de örgütümüzün her kademesindeki bu uyumu korumak, birliğimizi daha da güçlendirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hepimiz hazırız. CHP’de hepimiz biliyoruz ki sahip olduğumuz görevleri, yetkileri, makamları bize CHP verdi. Partinin güçlenmesi, vatandaşa daha hızlı ve iyi hizmet götürülmesi için hepimiz hangi görevde olursak olalım var gücümüz ile çalışırız.

Omuz omuza verilecek mücadele sayesinde iktidar olacağız

Volkan Gürboğa ve Münir Demir başkanlarımız partimizin içinden gelmiş örgütçü, emekçi iki değerli isim. Hem örgütleri hem de ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından tıpkı görevi devir eden değerli başkanlarımız gibi tanınan ve sevilen isimler. Her iki ilçe başkanımız ve ilçe yönetimleri ile yaptığımız toplantılarda gördük ki, partimizin başarısı için birlik ve uyum içinde çalışacak, partimizin daha da güçlenmesini sağlayacak, bu zor günlerde vatandaşların beklentilerini karşılayacak çalışmalar için, her bir yönetim kurulu üyemizin müthiş bir inancı ve kararlılığı var. Daha ilk toplantılardan yakalanan bu uyum ve birliktelik ile omuz omuza verilecek mücadele sayesinde iktidar olacağız. Her iki ilçe örgütümüze de yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyorum. İl başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi bugünden sonra da yanlarında ve destekçileri olmayı sürdüreceğiz.