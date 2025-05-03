Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yayımladığı mesajda, "İBB'yi kazıdılar, altından liyakat çıktı" diyerek kadrolarına sahip çıktı ve kamu çalışanlarına "liyakat" vurgusu yaptı.

"İBB'yi kazıdılar, altından liyakat çıktı"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

İmamoğlu mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevden alınan ekip arkadaşlarına atıfta bulunarak, "İBB'yi kazıdılar, altından liyakat çıktı. Cezaevine attığınız yol arkadaşlarımın özgeçmişlerini okuyunca herkes ne kadar liyakatli kadrolar kurduğumuzu gördü" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin gençleri liyakati hak ediyor"

İmamoğlu açıklamasının devamında Türkiye'nin her bölgesinden iyi yetişmiş gençlerin ve yetkin insanların varlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ülkenin iyi yetişmiş insanları var, binbir zorluğa rağmen kendini geliştirmiş evlatları var. Dürüst, çalışkan, aklı hür, vicdanı hür milyonlarca genci var. Bursu, işi ve fırsatı daima hak edene sunduk. Şimdi sıra bunu tüm Türkiye'ye yaymakta."

Kamu çalışanlarına mesaj: "Adaletli sistem kuracağız"

İmamoğlu, açıklamasında doğrudan kamu çalışanlarına da seslenerek şu mesajı verdi:

"Ülkemizde yıllardır kamuda yaşanan her türlü adaletsizliği, torpili, adam kayırmacılığı biz sonlandıracağız. Kamuda hak ettiği yeri ve konumu elde edememiş tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum: Bizim sistemimiz liyakate ve performansa dayanacak. Şeffaf, adil ve katılımcı bir kamu yönetimini hayata geçireceğiz. İktidarımızda; huzurlu, güvenceli, adil bir çalışma ortamı kurulacak. Herkes milletimize onurla hizmet edecek."

"86 milyon kişilik bir kadroyuz"

İBB Başkanı, açıklamasının sonunda Türkiye'deki tüm vatandaşları kapsayan bir anlayış benimsediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kadromuz bu ülkenin 86 milyon vatansever insanıdır. Kime yakın olduğuna, inancına, ideolojisine bakmadan herkese eşit fırsat sunacağız. Rövanş değil, adalet duygusuyla hareket edeceğiz. Hep birlikte çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız."